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12 февраля 2025, 15:36 Читати українською

Акции Alibaba взлетели на 8,5% на новостях о сотрудничестве с Apple в сфере ИИ

Акции Alibaba Group Holding по итогам торгов 12 февраля в Гонконге выросли на 8,5%, до 113,8 гонконгского доллара ($14,6), следует из торговых данных. Росту способствовали сообщения о прогрессе в сотрудничестве китайской компании с Apple, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal.

Акции Alibaba Group Holding по итогам торгов 12 февраля в Гонконге выросли на 8,5%, до 113,8 гонконгского доллара ($14,6), следует из торговых данных.
Фото: depositphotos

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Что известно

Apple подала заявку в регуляторные органы Китая на одобрение внедрения в iPhone функций искусственного интеллекта, разработанных совместно с Alibaba, пишут The Information и WSJ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным WSJ, процесс рассмотрения заявки может занять несколько месяцев.

Рост акций Alibaba, последовавший за этой новостью, стал самым крупным за почти два года, отмечает газета. Официально Apple о заключении партнерства по своим ИИ-сервисам в Китае не объявляла.

Функции Apple Intelligence, представленные в 2024 году, в продаваемых в Китае iPhone пока недоступны: Пекин требует, чтобы генеративные ИИ-сервисы получали разрешения регуляторов перед запуском. Apple вела переговоры с крупными китайскими разработчиками ИИ-моделей с весны прошлого года, пишет WSJ.

По словам источников газеты, изначально компания договаривалась с китайским поисковым сервисом Baidu, но в их сотрудничестве появились проблемы в конце года. В декабре Reuters сообщал о переговорах Apple, Tencent и ByteDance.

В январе Alibaba выпустила новую ИИ-модель Qwen 2.5-Max. Компания заявила, что она «почти по всем показателям» превосходит, в том числе GPT-4o от OpenAI и DeepSeek-V3. Внедрение ИИ-функций в iPhone стало бы для Alibaba прорывом, отмечает Bloomberg: ее последние модели хорошо зарекомендовали себя в мировых рейтингах.

С начала 2025 года акции Alibaba выросли более чем на 30%, поскольку инвесторы надеются на прогресс компании в разработке ИИ-сервисов, хоть и испытывают трудности из-за снижения потребления в Китае. Alibaba — крупнейший китайский игрок в сфере электронной коммерции и, следовательно, обладает огромным массивом данных, который Apple могла бы использовать для внедрения персонализированных функций генеративного ИИ для китайских потребителей, считает аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг.

Apple на китайском рынке сталкивается с давлением со стороны местных конкурентов, которые продают смартфоны с функциями искусственного интеллекта: например, Huawei, отмечает WSJ.

Продажи Apple в Китае в первом квартале 2025 финансового года, который завершился в декабре 2024-го, упали на 11%, до $18,5 млрд, что было значительно хуже ожиданий аналитиков. Глава Apple Тим Кук отмечал, что отчасти это связано с отсутствием Apple Intelligence на китайском рынке.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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