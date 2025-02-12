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12 февраля 2025, 14:15 Читати українською

Пока все наблюдают за Solana, умные инвесторы смотрят на эти 5 монет

Пока Solana привлекает всеобщее внимание своим впечатляющим ростом, растет интерес к пяти менее известным криптовалютам, которые могут принести исключительную прибыль. Эти перспективные цифровые активы привлекают внимание проницательных инвесторов, стремящихся получить значительную доходность. Узнайте, какие монеты делают рывок в тени, и как они могут изменить ландшафт крипторынка.

Пока Solana привлекает всеобщее внимание своим впечатляющим ростом, растет интерес к пяти менее известным криптовалютам, которые могут принести исключительную прибыль.

XYZ: Следующий чемпион среди мем-коинов, готовый доминировать в 2025 году

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Игра началась, и XYZ готова принести рекордные прибыли с неудержимым импульсом! Эта сенсационная спортивно-мемная криптовалюта обещает стать следующим большим явлением 2025 года, привлекая внимание как криптоэнтузиастов, так и спортивных фанатов по всему миру.

XYZ устремляется вперед, демонстрируя ошеломляющий рост, оставляя позади таких конкурентов, как BOME и WIF. С прогнозируемым возможным ростом, XYZ готова стать королем мем-коинов в криптобуме 2025 года!

💸 Управляйте игрой и зарабатывайте! 💸

XYZ — это главная звезда XYZVerse — отмеченного наградами мем-коин-проекта, который объединяет азарт спорта и мем-культуру. Этот ориентированный на сообщество проект — идеальное место для криптоэнтузиастов и любителей спорта.

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Вспомните торговый объем Polymarket в $1 млрд во время ажиотажа вокруг ставок на выборы в США. А теперь представьте это на стероидах с XYZVerse. С миллионами спортивных бетторов, готовых включиться в процесс, ранние инвесторы в XYZ получают огромные возможности!

На данный момент XYZнедооценена, а предстоящие листинги на крупных биржах позволяют участникам пресейла рассчитывать на возможные огромные прибыли.

Присоединяйтесь к прорыву 2025 года — XYZ ждет вас!

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) демонстрирует значительные колебания цены в последнее время. За прошедшую неделю стоимость упала на 5,7%, а за последний месяц — на 27,79%. Тем не менее, за полгода AVAX вырос на 27,85%, что указывает на долгосрочный рост.

Текущий диапазон торгов AVAX составляет $21,29 — $28,62. 10-дневная скользящая средняя — $26,55, немного выше 100-дневной средней в $25,05, что указывает на краткосрочный восходящий тренд. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 68,24, а стохастический осциллятор — 92,70. Эти показатели находятся вблизи уровней перекупленности, что может привести к скорому снижению цены.

Если цена поднимется, ближайшее сопротивление — $32,37 (рост на 13% от текущего максимума в $28,62). Следующий уровень сопротивления — $39,70. При снижении ближайший уровень поддержки — $17,70 (на 17% ниже текущего минимума в $21,29), а следующий — $10,37. Это говорит о вероятных значительных ценовых колебаниях в ближайшем будущем.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) продемонстрировал заметные успехи за последние 6 месяцев, поднявшись на 88,21%. В данный момент LINK торгуется в диапазоне $15,21 — $21,69, хотя за прошедшую неделю цена снизилась на 9,71%, а за последний месяц — на 3,16%.

Ближайший уровень сопротивления для LINK —$25,11. Если цена пробьет этот уровень, она может достичь $31,59, что обеспечит значительный рост. В то же время ближайший уровень поддержки — $12,15, а падение ниже может привести к снижению до $5,67.

Технические индикаторы подтверждают текущий тренд. RSI находится на уровне 64,34, а стохастический индикатор — 84,24, что говорит о приближении к зоне перекупленности. Простая скользящая средняя (SMA) за 10 и 100 дней составляет $19,46 и $18,63, что указывает на стабильную динамику. MACD на уровне 0,2772, сигнализируя о потенциальном восходящем движении. LINK может продолжить рост, если преодолеет уровни сопротивления, но недавние краткосрочные снижения требуют осторожности.

Polygon (ex-MATIC) (POL)

Polygon (POL) находится в нисходящем тренде. За последнюю неделю цена снизилась на 4,54%, а за месяц — на 29,13%. За 6 месяцев POL потерял 14,13%, что указывает на устойчивое давление продавцов.

POL торгуется в диапазоне $0,25 — $0,35. Ближайший уровень поддержки — $0,20, ближайшее сопротивление — $0,40. 10-дневная и 100-дневная скользящие средние находятся на уровнях $0,32 и$0,31, соответственно. RSI — 68,15, а стохастический осциллятор — 85,60, что указывает на перекупленность. MACD — 0,00506, намекая на возможное восходящее движение.

Если цена преодолеет сопротивление в $0,40, возможен рост до $0,50. В противном случае пробой поддержки в $0,20 может привести к падению до $0,0930. Трейдеры внимательно следят за этими уровнями, чтобы оценить дальнейшее движение POL.

Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT) пережил смешанные ценовые движения. За последнюю неделю цена снизилась на 1,16%, а за последний месяц — на 23,89%. Однако за 6 месяцев DOT вырос на 16,86%, показывая долгосрочную положительную динамику.

Текущий диапазон цен —$3,95 — $5,43. 10-дневная SMA составляет $5,07, что немного выше 100-дневной SMA на уровне $4,76. RSI — 64,48, приближаясь к зоне перекупленности, что может сигнализировать о возможной консолидации. MACD — 0,09213, указывая на бычий импульс.

Ключевые уровни сопротивления — $6,10 и$7,58. Пробой этих уровней может привести к росту на12% и 40% соответственно. В то же время уровни поддержки — $3,14 и$1,66, падение до которых может означать снижение на 20% и60%.

Вывод

AVAX, LINK, POL и DOT выглядят перспективно, но XYZVerse (XYZ) — первый спортивный мем-коин с целевым ростом, который предлагает еще более захватывающую возможность.

Больше информации о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь

Источник: Минфин
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