Венгерская авиакомпания Wizz Air сообщила о планах по возобновлению полетов в Украину сразу после объявления любого перемирия с россией. Об этом пишет Reuters.
Wizz Air собирается вернуться в Украину сразу после прекращения огня
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
По словам генерального директора Йожефа Варади, в течение шести недель компания готова открыть около 30 маршрутов в Украину.
Это совпадает с оценками Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), считающего, что для безопасного восстановления украинского воздушного пространства понадобится от шести до восьми недель.
«У нас есть четкий план по возобновлению работы в Украине, потому что я считаю, что это может произойти в любой момент. Как только будет объявлено о прекращении огня, мы начнем процесс возобновления», — сказал Варади.
В течение шести месяцев Wizz Air откроет базы в Киеве и Львове.
В перспективе компания рассчитывает на перевозку 5 млн пассажиров в год по 60 маршрутам.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии