Wizz Air собирается вернуться в Украину сразу после прекращения огня

Венгерская авиакомпания Wizz Air сообщила о планах по возобновлению полетов в Украину сразу после объявления любого перемирия с россией. Об этом пишет Reuters .

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По словам генерального директора Йожефа Варади, в течение шести недель компания готова открыть около 30 маршрутов в Украину.

Это совпадает с оценками Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), считающего, что для безопасного восстановления украинского воздушного пространства понадобится от шести до восьми недель.

«У нас есть четкий план по возобновлению работы в Украине, потому что я считаю, что это может произойти в любой момент. Как только будет объявлено о прекращении огня, мы начнем процесс возобновления», — сказал Варади.

В течение шести месяцев Wizz Air откроет базы в Киеве и Львове.

В перспективе компания рассчитывает на перевозку 5 млн пассажиров в год по 60 маршрутам.