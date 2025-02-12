В среду на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 7 копеек. Евро прибавило 7 копеек в покупке и прибавило 15 копеек в продаже.
Курс валют на 12 февраля: доллар в банках прибавил 7 копеек, евро — 15 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже прибавил 3 копейки. Евро прибавило 5 копеек в покупке и 11 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−42,02 грн. Евро покупают за 42,90 грн, а продают за 43,55 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,80−41,80, евро — 43,35−43,56 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,72−41,75 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,28−43,30 грн/евро.
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