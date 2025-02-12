За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 851880 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 февраля: 1150 российских оккупантов, 9 танков, 164 БПЛА и 1 ракета
Потери врага
- личного состава — около 853030 (+1150) человек,
- танков — 10023 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 20871 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 22976 (+53) ед,
- РСЗО — 1276 (+1) ед,
- средства ПВО — 1061 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 24919 (+164),
- крылатые ракеты — 3057 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 36928 (+121) ед,
- специальная техника — 3742 (+1)
Источник: Минфин
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