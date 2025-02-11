Stripe может продать акции на сумму свыше $85 миллиардов

Один из крупнейших финтех-стартапов США, компания Stripe, рассматривает возможность продажи акций своим сотрудникам. Оценка компании при этом может превысить $85 миллиардов. Об этом пишет Bloomberg.

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Это потенциальное соглашение может привести к увеличению капитализации Stripe на 15 миллиардов долларов по сравнению с оценкой в 70 миллиардов долларов, которую компания получила в прошлом году. Тем не менее, эта сумма все еще ниже пиковой оценки в 95 миллиардов долларов, достигнутой во время технологического бума в 2021 году.

В настоящее время условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения и могут измениться. Представители Stripe отказались от комментариев по этой ситуации. По предварительным данным компания планирует продать свои акции бывшим сотрудникам и некоторым текущим инвесторам.

Компания Stripe, основанная братьями Патриком и Джоном Коллисонами, за более десяти лет своего существования превратилась в мощное финансовое учреждение. Инвесторы рассматривают Stripe как потенциального кандидата на громкое первоначальное публичное размещение акций (IPO), хотя компания неоднократно заявляла, что не спешит выходить на биржу.