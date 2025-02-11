Акции Intel Corporation выросли на 6% после публикации предварительных тестов нового процессора Core Ultra 9 275HX на базе архитектуры Arrow Lake, которые продемонстрировали многообещающие результаты в сравнении с конкурентами. Об этом пишет investing.com.
Акции Intel растут на фоне положительных отзывов о новом процессоре
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Что известно
Согласно обзору Tom's Hardware, 275HX превзошел AMD Ryzen 9 7945HX3D на 7% в тесте CPU Mark. Примечательно, что новый чип Intel также работает на 34% быстрее своего предшественника i9−14900HX и показывает преимущество в 9% в однопоточной производительности, несмотря на отставание по тактовой частоте на 400 МГц.
Эти предварительные результаты вызвали интерес инвесторов, поскольку ожидается, что процессоры семейства Arrow Lake-HX будут установлены в игровых ноутбуках, выход которых планируется в ближайшем будущем, одновременно с выпуском мобильной серии Nvidia RTX 50. Однако в обзоре отмечается, что эти тесты основаны на одном образце процессора, и рекомендуется дождаться более полных независимых обзоров, прежде чем делать окончательные выводы.
Детали
Инвесторы, похоже, оптимистично оценивают конкурентное преимущество Intel на рынке высокопроизводительных процессоров, что отражается в росте акций компании. Ожидание официального выпуска ноутбуков с процессорами Arrow Lake-HX, вероятно, способствует позитивным настроениям, поскольку потребители и отраслевые наблюдатели с нетерпением ждут, совпадет ли реальная производительность с этими ранними тестами.
Хотя результаты тестов многообещающие, настоящая проверка наступит, когда продукты дойдут до потребителей и пройдут всестороннее тестирование в различных условиях. Пока что рост акций Intel отражает доверие рынка к последним технологическим достижениям компании. В условиях постоянного развития сферы высокопроизводительных вычислений все внимание будет приковано к Intel, чтобы увидеть, сможет ли компания сохранить свое лидерство в этом жестко конкурентном секторе.
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