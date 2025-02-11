Суд в США приостановил рассмотрение дела SEC против Binance

10 февраля 2025 года суд США одобрил совместное ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Binance о приостановлении рассмотрения дела на 60 дней. Об этом говорится в сообщении Binance.

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Что это значит

Это решение связано с созданием специальной крипто-группы под руководством и. главы SEC Марка Т. Уеды, которые будут работать над новыми правилами для рынка цифровых активов.

Binance приветствовала это решение, отметив, что оно позволит сосредоточиться на развитии биржи:

«Мы благодарны временному главе Уэди за его взвешенный подход к обеспечению надлежащего законодательного и регуляторного внимания к цифровым активам в эту новую, золотую блокчейную эру в США и во всем мире. Дело SEC всегда было безосновательным, и мы стремимся оставить его позади, чтобы и дальше сосредотачиваться на том, чтобы Binance оставалась наиболее защищенной, лицензированной и надежной биржей в мире».