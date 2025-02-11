Курс валют на вечер 11 февраля: доллар и евро выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 26 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 11 февраля Закрытие 11 февраля Изменения доллар 41,59/41,62 41,72/41,75 13 /13 евро 42,86/42,87 43,12/43,14 26/27

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,95 грн. Евро покупают за 42,83 грн., а продают за 43,40 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,80−41,77, евро — 43,30−43,45 грн.

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