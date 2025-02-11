К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 26 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 11 февраля: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 11 февраля
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Закрытие 11 февраля
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Изменения
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41,59/41,62
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41,72/41,75
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13 /13
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42,86/42,87
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43,12/43,14
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26/27
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,95 грн. Евро покупают за 42,83 грн., а продают за 43,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,80−41,77, евро — 43,30−43,45 грн.
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