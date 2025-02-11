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11 февраля 2025, 17:48 Читати українською

Инвестиции в искусственный интеллект взлетят в 2025 году на 104%

Новое исследование IDC AInomics прогнозирует значительный скачок инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году. Ожидается, что они вырастут не менее трех раз и составят значительную долю от общего бюджета компаний. Ключевым драйвером этого роста станет генеративный ИИ. Об этом пишет mezha.media.

Новое исследование IDC AInomics прогнозирует значительный скачок инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году.
Фото Pixabay

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Детали исследования

Исследование, проведенное IDC при поддержке Lenovo, охватывало регион EMEA и основывалось на опросе 620 бизнес-лидеров из ведущих компаний.
Результаты опроса говорят о том, что 94% проектов по ИИ оправдали или даже превысили ожидания компаний.

72% предприятий, планирующих масштабировать свои инициативы в сфере ИИ, намерены пользоваться профессиональными услугами по искусственному интеллекту.

Прогноз роста инвестиций

Ожидается, что инвестиции в ИИ в 2025 году возрастут на 104%. Этот оптимистический прогноз основан на том, что все больше компаний видят ощутимые преимущества ИИ для своего бизнеса.

Смена приоритетов

С увеличением инвестиций в ИИ изменяются и приоритеты. Генеративный И И станет ключевым направлением развития в течение следующих 12 месяцев. Его доля вырастет почти в четыре раза — с 12% до 44%.

Другие направления инвестиций

Раньше крупнейшей сферой инвестиций были программы со встроенным ИИ. Сейчас компании сосредотачивают свои расходы на разработке и управлении моделями ИИ — 32%.

Вызовы

Несмотря на оптимистичные настроения, опрошенные компании также выделили вызовы, с которыми они столкнулись при внедрении ИИ. Среди них главные — трудности с масштабированием (30%) и проблемы с качеством данных (29%).

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Источник: Минфин
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