Новое исследование IDC AInomics прогнозирует значительный скачок инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году. Ожидается, что они вырастут не менее трех раз и составят значительную долю от общего бюджета компаний. Ключевым драйвером этого роста станет генеративный ИИ. Об этом пишет mezha.media.
Инвестиции в искусственный интеллект взлетят в 2025 году на 104%
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Детали исследования
Исследование, проведенное IDC при поддержке Lenovo, охватывало регион EMEA и основывалось на опросе 620 бизнес-лидеров из ведущих компаний.
Результаты опроса говорят о том, что 94% проектов по ИИ оправдали или даже превысили ожидания компаний.
72% предприятий, планирующих масштабировать свои инициативы в сфере ИИ, намерены пользоваться профессиональными услугами по искусственному интеллекту.
Прогноз роста инвестиций
Ожидается, что инвестиции в ИИ в 2025 году возрастут на 104%. Этот оптимистический прогноз основан на том, что все больше компаний видят ощутимые преимущества ИИ для своего бизнеса.
Смена приоритетов
С увеличением инвестиций в ИИ изменяются и приоритеты.
Другие направления инвестиций
Раньше крупнейшей сферой инвестиций были программы со встроенным ИИ. Сейчас компании сосредотачивают свои расходы на разработке и управлении моделями ИИ — 32%.
Вызовы
Несмотря на оптимистичные настроения, опрошенные компании также выделили вызовы, с которыми они столкнулись при внедрении ИИ. Среди них главные — трудности с масштабированием (30%) и проблемы с качеством данных (29%).
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