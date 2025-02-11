Кабмин утвердил новые правила торгового обслуживания населения, которые будут работать после окончания военного положения. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Кабмин утвердил новые правила торгового обслуживания населения
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Подробности
Новые правила вступят в силу после завершения военного положения, когда полностью заработает обновленный закон о защите прав потребителей.
Обновленные правила содержат как усовершенствованные нормы действующих, так и новые требования — в частности, по обеспечению доступности магазинов и общепита для людей с инвалидностью.
Например, должны быть пандусы, специальные парковочные места, а также возможность получить помощь от продавца.
Передвижные торговые точки не должны мешать людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения иметь доступ к транспорту и другим объектам.
Предусматривающие правила
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Расширяют права потребителей на получение информации в цифровом формате о товарах и продавцах. Такую информацию можно будет получить, отсканировав QR-код в уголке потребителя. При необходимости покупатель может попросить предоставить информацию для ознакомления в бумажной форме.
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Совершенствуют компанию торговли и производства в магазинах. К примеру, предусматривают наличие в торговых заведениях отдельных помещений или мест для хранения вещей работниками.
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Уточняют требования к использованию измерительных приборов (весы
и т. п.), которые должны быть точными и отвечать требованиям законодательства о метрологии и деятельности.
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Определяют требования к компаниям, занимающимся сетевой торговлей, они должны иметь складские помещения и продавать товары через своих агентов или доставлять их покупателям. Интернет-магазины должны предоставлять полную информацию о товаре и продавце.
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Четко регламентируют осуществление оптовой торговли, в том числе и через интернет-магазины.
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Запрещают продавать товары, похожие на еду, но не съедобные (например, игрушки в виде фруктов), поскольку это может быть опасно, особенно для детей.
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