Кабмин утвердил новые правила торгового обслуживания населения, которые будут работать после окончания военного положения. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Подробности

Новые правила вступят в силу после завершения военного положения, когда полностью заработает обновленный закон о защите прав потребителей.

Обновленные правила содержат как усовершенствованные нормы действующих, так и новые требования — в частности, по обеспечению доступности магазинов и общепита для людей с инвалидностью.

Например, должны быть пандусы, специальные парковочные места, а также возможность получить помощь от продавца.

Передвижные торговые точки не должны мешать людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения иметь доступ к транспорту и другим объектам.

Предусматривающие правила

Расширяют права потребителей на получение информации в цифровом формате о товарах и продавцах. Такую информацию можно будет получить, отсканировав QR-код в уголке потребителя. При необходимости покупатель может попросить предоставить информацию для ознакомления в бумажной форме.

Совершенствуют компанию торговли и производства в магазинах. К примеру, предусматривают наличие в торговых заведениях отдельных помещений или мест для хранения вещей работниками.

Уточняют требования к использованию измерительных приборов (весы и т. п. ), которые должны быть точными и отвечать требованиям законодательства о метрологии и деятельности.

Определяют требования к компаниям, занимающимся сетевой торговлей, они должны иметь складские помещения и продавать товары через своих агентов или доставлять их покупателям. Интернет-магазины должны предоставлять полную информацию о товаре и продавце.

Четко регламентируют осуществление оптовой торговли, в том числе и через интернет-магазины.

Запрещают продавать товары, похожие на еду, но не съедобные (например, игрушки в виде фруктов), поскольку это может быть опасно, особенно для детей.