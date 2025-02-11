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11 февраля 2025, 17:10 Читати українською

Кабмин утвердил новые правила торгового обслуживания населения

Кабмин утвердил новые правила торгового обслуживания населения, которые будут работать после окончания военного положения. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Кабмин утвердил новые правила торгового обслуживания населения, которые будут работать после окончания военного положения.
Фото: depositphotos

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Подробности

Новые правила вступят в силу после завершения военного положения, когда полностью заработает обновленный закон о защите прав потребителей.

Обновленные правила содержат как усовершенствованные нормы действующих, так и новые требования — в частности, по обеспечению доступности магазинов и общепита для людей с инвалидностью.

Например, должны быть пандусы, специальные парковочные места, а также возможность получить помощь от продавца.

Передвижные торговые точки не должны мешать людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения иметь доступ к транспорту и другим объектам.

Предусматривающие правила

  • Расширяют права потребителей на получение информации в цифровом формате о товарах и продавцах. Такую информацию можно будет получить, отсканировав QR-код в уголке потребителя. При необходимости покупатель может попросить предоставить информацию для ознакомления в бумажной форме.

  • Совершенствуют компанию торговли и производства в магазинах. К примеру, предусматривают наличие в торговых заведениях отдельных помещений или мест для хранения вещей работниками.

  • Уточняют требования к использованию измерительных приборов (весы и т. п.), которые должны быть точными и отвечать требованиям законодательства о метрологии и деятельности.

  • Определяют требования к компаниям, занимающимся сетевой торговлей, они должны иметь складские помещения и продавать товары через своих агентов или доставлять их покупателям. Интернет-магазины должны предоставлять полную информацию о товаре и продавце.

  • Четко регламентируют осуществление оптовой торговли, в том числе и через интернет-магазины.

  • Запрещают продавать товары, похожие на еду, но не съедобные (например, игрушки в виде фруктов), поскольку это может быть опасно, особенно для детей.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
11 февраля 2025, 17:27
#
Про «майбутнє» «переживають» нероби…
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