Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились из-за ожиданий инвесторов на комментарий главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом пишет Reuters.
Фьючерсы на американские фондовые индексы падают из-за ожиданий комментариев Пауэлла
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Его выступление перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США ожидается после публикации январского индекса потребительских цен в среду, 12 февраля.
Почему это важно?
Инвесторы следят за комментариями Пауэлла и других руководителей ФРС, чтобы понять, как пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, повлияют на инфляцию и экономический рост США. Главный вопрос — будут ли снижать на этом фоне ставку ФРС.
Источник: Минфин
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