Поставки смартфонов в мире по итогам 2024 года увеличились на 6,4% — до 1,24 млрд штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).
Мировые поставки смартфонов выросли на 6,4% в 2024 году
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Поставка смартфонов
В том числе в октябре-декабре они выросли на 2,4% в годовом выражении и достигли 331,7 млн штук. Продажи повысились шестой квартал подряд.
«Мы ожидаем, что рынок продолжит расти в 2025 году, хотя и более медленными темпами», — отмечается в сообщении исследовательской компании.
«Сильный рост, наблюдавшийся в 2024 году, доказывает устойчивость рынка смартфонов вопреки сохраняющимся макроэкономическим проблемам, опасениям по поводу валютных курсов на развивающихся рынках, сохраняющейся инфляции и умеренному спросу», — заявила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал.
«Хотя мы сохраняем оптимизм в отношении дальнейшего роста в 2025 году, угроза повышения пошлин новой администрацией США усилила неопределенность в отрасли», — добавила она.
Американская Apple Inc. и южнокорейская Samsung Electronics сохранили за собой лидирующие позиции на мировом рынке, несмотря на сокращение продаж в прошлом году.
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