Мировые поставки смартфонов выросли на 6,4% в 2024 году

Поставки смартфонов в мире по итогам 2024 года увеличились на 6,4% — до 1,24 млрд штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).

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Поставка смартфонов

В том числе в октябре-декабре они выросли на 2,4% в годовом выражении и достигли 331,7 млн штук. Продажи повысились шестой квартал подряд.

«Мы ожидаем, что рынок продолжит расти в 2025 году, хотя и более медленными темпами», — отмечается в сообщении исследовательской компании.

«Сильный рост, наблюдавшийся в 2024 году, доказывает устойчивость рынка смартфонов вопреки сохраняющимся макроэкономическим проблемам, опасениям по поводу валютных курсов на развивающихся рынках, сохраняющейся инфляции и умеренному спросу», — заявила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

«Хотя мы сохраняем оптимизм в отношении дальнейшего роста в 2025 году, угроза повышения пошлин новой администрацией США усилила неопределенность в отрасли», — добавила она.

Американская Apple Inc. и южнокорейская Samsung Electronics сохранили за собой лидирующие позиции на мировом рынке, несмотря на сокращение продаж в прошлом году.