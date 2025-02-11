Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума — $622 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе (контракт «на день вперед» на голландском хабе TTF) на закрытии торгов понедельника была на уровне $622 за тысячу кубометров. Всего за день торгов цена выросла на 5%.

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Рост цен

Достигнутый уровень является максимальным за последние более чем два года (с 7 февраля 2023). В январе 2025 показатель был $512, с начала февраля — $581.

В ближайшие дни стоит ожидать дальнейшего роста котировок, так как в регион придут холода.

При этом погоду в Европе нельзя назвать экстремально холодной — она соответствует климатической норме. В январе в регионе было на один градус теплее нормы и прошлогоднего показателя.

По актуальному прогнозу, температура воздуха в феврале прогнозируется в Европе на уровне климатической нормы (на один градус прохладнее) и на пять градусов холоднее, чем в феврале 2024 года.