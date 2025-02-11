Великобритания готовится продать рекордный объем 10-летних облигаций на сумму $16 млрд. Это происходит после того, как ценные бумаги привлекли беспрецедентный уровень спроса со стороны инвесторов, стремящихся зафиксировать доходность, пока она находится на максимальных за несколько десятилетий уровнях. Об этом пишет investing.com.
Британия готовится продать рекордный объем 10-летних облигаций на сумму $16 млрд
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Правительство Великобритании получило заявки на новый долг, превышающие $175 млрд. Продажа осуществляется через банки в рамках процесса синдикации.
Эта продажа превосходит предыдущий рекорд спроса, установленный менее месяца назад. Это демонстрирует сильное желание инвесторов воспользоваться текущими уровнями доходности, в то время как Банк Англии продолжает тенденцию к снижению процентных ставок.
Такой высокий спрос также указывает на готовность трейдеров не обращать внимания на опасения по поводу фискальной целостности и избыточного предложения, которые ранее беспокоили правительство Великобритании и рынок облигаций в начале года, что привело к значительному росту доходности.
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