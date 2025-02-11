Британия готовится продать рекордный объем 10-летних облигаций на сумму $16 млрд

Великобритания готовится продать рекордный объем 10-летних облигаций на сумму $16 млрд. Это происходит после того, как ценные бумаги привлекли беспрецедентный уровень спроса со стороны инвесторов, стремящихся зафиксировать доходность, пока она находится на максимальных за несколько десятилетий уровнях. Об этом пишет investing.com.

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Правительство Великобритании получило заявки на новый долг, превышающие $175 млрд. Продажа осуществляется через банки в рамках процесса синдикации.

Эта продажа превосходит предыдущий рекорд спроса, установленный менее месяца назад. Это демонстрирует сильное желание инвесторов воспользоваться текущими уровнями доходности, в то время как Банк Англии продолжает тенденцию к снижению процентных ставок.

Такой высокий спрос также указывает на готовность трейдеров не обращать внимания на опасения по поводу фискальной целостности и избыточного предложения, которые ранее беспокоили правительство Великобритании и рынок облигаций в начале года, что привело к значительному росту доходности.