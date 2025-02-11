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11 февраля 2025, 14:05 Читати українською

Visa упрощает процесс добавления карточек в цифровые кошельки

Visa объявила о запуске в Украине технологии Tap to Add Card. Она знаменует новую веху в процессе передачи данных карт к цифровым кошелькам, об этом сообщает пресс-служба компании.

Visa объявила о запуске в Украине технологии Tap to Add Card.
Фото Pixabay

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О новой технологии

Эта инновационная технология является ответом на повышение потребности в безопасных и оптимизированных цифровых платежных решениях. Она позволяет владельцам карт добавлять бесконтактные карты Visa к цифровым кошелькам, просто коснувшись ими своего мобильного устройства.

Обеспечивая повышенную безопасность и удобство, Tap to Add Card устраняет необходимость в громоздком процессе ручного ввода номера карты, что приводит к ошибкам и создает уязвимости, которыми пользуются мошенники, стремясь получить доступ к конфиденциальным данным счета.

После прикосновения генерируется уникальный одноразовый код, подтвержденный сервисом Visa Chip Authenticate, и данные карты безопасно передаются к кошельку, предлагая более быструю и более безопасную альтернативу традиционным методам.

Преимущества для экосистемы

Технология Tap to Add Card создана для того, чтобы принести пользу всем игрокам платежной экосистемы. Создавая опыт, подобный платежам в физических магазинах, она позволяет владельцам карточек добавлять карты к цифровым кошелькам быстрее, удобнее и безопаснее, стимулируя распространение цифровых платежей.

Tap to Add Card поможет эмитентам уменьшить риски мошенничества с предоставлением токенов и связанные с этим расходы, упростить процесс добавления карточек в бумажник, что приведет к уменьшению количества запросов в службу поддержки клиентов, а также улучшит показатели одобрения транзакций.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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