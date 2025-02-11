Visa объявила о запуске в Украине технологии Tap to Add Card. Она знаменует новую веху в процессе передачи данных карт к цифровым кошелькам, об этом сообщает пресс-служба компании.
Visa упрощает процесс добавления карточек в цифровые кошельки
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О новой технологии
Эта инновационная технология является ответом на повышение потребности в безопасных и оптимизированных цифровых платежных решениях. Она позволяет владельцам карт добавлять бесконтактные карты Visa к цифровым кошелькам, просто коснувшись ими своего мобильного устройства.
Обеспечивая повышенную безопасность и удобство, Tap to Add Card устраняет необходимость в громоздком процессе ручного ввода номера карты, что приводит к ошибкам и создает уязвимости, которыми пользуются мошенники, стремясь получить доступ к конфиденциальным данным счета.
После прикосновения генерируется уникальный одноразовый код, подтвержденный сервисом Visa Chip Authenticate, и данные карты безопасно передаются к кошельку, предлагая более быструю и более безопасную альтернативу традиционным методам.
Преимущества для экосистемы
Технология Tap to Add Card создана для того, чтобы принести пользу всем игрокам платежной экосистемы. Создавая опыт, подобный платежам в физических магазинах, она позволяет владельцам карточек добавлять карты к цифровым кошелькам быстрее, удобнее и безопаснее, стимулируя распространение цифровых платежей.
Tap to Add Card поможет эмитентам уменьшить риски мошенничества с предоставлением токенов и связанные с этим расходы, упростить процесс добавления карточек в бумажник, что приведет к уменьшению количества запросов в службу поддержки клиентов, а также улучшит показатели одобрения транзакций.
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