Маск предложил $97,4 млрд за OpenAI: ему отказали

Группа инвесторов во главе с Илоном Маском предложила купить некоммерческую организацию, контролирующую OpenAI, за $97,4 млрд, но получила отказ. Об этом сообщает WSJ.

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Ответ Маску

«Спасибо. Но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хотите», — отреагировал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

В консорциум входят Маск, его стартап в сфере ИИ под названием xAI, а также давние инвесторы в другие его бизнесы, включая Baron Capital Group, Valor, Atreides, Vy Capital, 8VC Джо Лонсдейла и фонд, возглавляемый CEO Endeavor Ари Эмануэлем.

Глава Tesla и X рассчитывает вернуть OpenAI статус «силы добра с открытым исходным кодом с фокусом на безопасность, какой она когда-то была», говорится в заявлении.

Подробности

Согласно изданию, в случае реализации сделки xAI ожидает слияние с OpenAI.

В беседе с Bloomberg основатель Telluride Legal Strategies Роб Розенберг затруднился оценить серьезность намерений Маска и его мотивы.

По его словам, даже в случае неудачи такие действия предпринимателя способны усложнить превращение OpenAI из некоммерческой организации в многомиллиардного коммерческого ИИ-гиганта, против которого он выступал.