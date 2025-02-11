Группа инвесторов во главе с Илоном Маском предложила купить некоммерческую организацию, контролирующую OpenAI, за $97,4 млрд, но получила отказ. Об этом сообщает WSJ.
Маск предложил $97,4 млрд за OpenAI: ему отказали
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Ответ Маску
«Спасибо. Но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хотите», — отреагировал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.
В консорциум входят Маск, его стартап в сфере ИИ под названием xAI, а также давние инвесторы в другие его бизнесы, включая Baron Capital Group, Valor, Atreides, Vy Capital, 8VC Джо Лонсдейла и фонд, возглавляемый CEO Endeavor Ари Эмануэлем.
Глава Tesla и X рассчитывает вернуть OpenAI статус «силы добра с открытым исходным кодом с фокусом на безопасность, какой она когда-то была», говорится в заявлении.
Подробности
Согласно изданию, в случае реализации сделки xAI ожидает слияние с OpenAI.
В беседе с Bloomberg основатель Telluride Legal Strategies Роб Розенберг затруднился оценить серьезность намерений Маска и его мотивы.
По его словам, даже в случае неудачи такие действия предпринимателя способны усложнить превращение OpenAI из некоммерческой организации в многомиллиардного коммерческого ИИ-гиганта, против которого он выступал.
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Комментарии - 3
«„Спасибі. Але ми купимо Twitter за $9,74 млрд, якщо хочете“, — відреагував генеральний директор OpenAI Сем Альтман.»
Тут в сумах немає помилки, де кому ставили? Бо Маск пропонував 97,4 млрд, а йому відповіли щодо 9,74 млрд.
Чи це в багатіїв такі підколи та сарказм один з одного