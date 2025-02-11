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11 февраля 2025, 13:11 Читати українською

Маск предложил $97,4 млрд за OpenAI: ему отказали

Группа инвесторов во главе с Илоном Маском предложила купить некоммерческую организацию, контролирующую OpenAI, за $97,4 млрд, но получила отказ. Об этом сообщает WSJ.

Группа инвесторов во главе с Илоном Маском предложила купить некоммерческую организацию, контролирующую OpenAI, за $97,4 млрд, но получила отказ.
Фото Pixabay

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Ответ Маску

«Спасибо. Но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хотите», — отреагировал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

В консорциум входят Маск, его стартап в сфере ИИ под названием xAI, а также давние инвесторы в другие его бизнесы, включая Baron Capital Group, Valor, Atreides, Vy Capital, 8VC Джо Лонсдейла и фонд, возглавляемый CEO Endeavor Ари Эмануэлем.

Глава Tesla и X рассчитывает вернуть OpenAI статус «силы добра с открытым исходным кодом с фокусом на безопасность, какой она когда-то была», говорится в заявлении.

Подробности

Согласно изданию, в случае реализации сделки xAI ожидает слияние с OpenAI.

В беседе с Bloomberg основатель Telluride Legal Strategies Роб Розенберг затруднился оценить серьезность намерений Маска и его мотивы.

По его словам, даже в случае неудачи такие действия предпринимателя способны усложнить превращение OpenAI из некоммерческой организации в многомиллиардного коммерческого ИИ-гиганта, против которого он выступал.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Я_ __
Я_ __
11 февраля 2025, 13:22
#
«Група інвесторів на чолі з Ілоном Маском запропонувала купити некомерційну організацію, що контролює OpenAI, за $97,4 млрд, але отримала відмову.»

«„Спасибі. Але ми купимо Twitter за $9,74 млрд, якщо хочете“, — відреагував генеральний директор OpenAI Сем Альтман.»

Тут в сумах немає помилки, де кому ставили? Бо Маск пропонував 97,4 млрд, а йому відповіли щодо 9,74 млрд.

Чи це в багатіїв такі підколи та сарказм один з одного
+
0
penetrator1963
penetrator1963
11 февраля 2025, 13:28
#
Это троллинг Маска. хотя, я думаю, сейчас за Х дороже не дадут. все же рекламодатели разбежались тогда, когда Маск купил твиттер за 44 ярда. так что как раз сейчас, может, он и стоит порядка 10 ярдов +/-.
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0
YakovBoricov
YakovBoricov
11 февраля 2025, 16:12
#
Хто ж таке зараз продасть?)
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