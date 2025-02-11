Примененные утром, 11 февраля, аварийные отключения света отменены. Об этом сообщает «Укрэнерго».
Укрэнерго отменило аварийные отключения
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Что известно
«Из-за ночной и утренней ракетных атак на объекты энергетики — утром вынужденно были применены аварийные отключения электроэнергии. В настоящее время, после стабилизации ситуации в энергосистеме, ГАО были отменены. Все обесточенные потребители будут заживлены в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Напомним
В связи с массированной ракетной атакой по состоянию на 07:00 утра 11 февраля Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии.
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