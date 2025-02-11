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11 февраля 2025, 11:15 Читати українською

Почему эта криптовалюта имеет все причины превзойти Dogecoin в 2025 году

В мире криптовалют, который постоянно развивается, новая звезда готовится оставить Dogecoin позади уже в 2025 году. Убедительные факторы поддерживают этот рост, и эта криптовалюта может стать следующим лидером рынка. Разобравшись с этими факторами, можно понять, как она вскоре привлечет внимание энтузиастов и инвесторов.

В мире криптовалют, который постоянно развивается, новая звезда готовится оставить Dogecoin позади уже в 2025 году.

XYZ: Следующий чемпион среди мемкоинов, готовый доминировать в 2025 году

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🏆 Игра началась, и XYZ идет к рекордным прибылям с неудержимым импульсом!
Этот взрывной мемкоин в спортивной нише готов стать самой большой сенсацией 2025 года и уже привлек внимание как криптоэнтузиастов, так и спортивных фанатов по всему миру.

🚀XYZ готовится к ошеломляющему росту
Оставляя позади таких конкурентов, как BOME и WIF, XYZ нацелен на возможный невероятный рост, чтобы завоевать корону мемкоинов в криптовалютном бычьем забеге 2025 года!

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XYZ — главный игрок в экосистеме XYZVerse — победителя в номинации «Лучший новый мем-проект». Это не просто токен, а экосистема, объединяющая азарт спорта и мем-культуру, создавая идеальное место для криптоэнтузиастов и спортивных болельщиков.

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Dogecoin (DOGE)

💰 Цена Dogecoin недавно колебалась между $0.20 и $0.29.
📉 За последнюю неделю упала на 6.50%.
📉 За последний месяц снижение составило 25.19%.
📈 Однако за последние 6 месяцев DOGE вырос на 135.72%, что говорит о долгосрочной перспективе роста.

Технический анализ DOGE

📊 Индикатор относительной силы (RSI) — 50.27, что говорит о нейтральном рынке.
📊 Стохастический осциллятор — 72.04, что близко к зоне перекупленности и намекает на возможную коррекцию вниз.
📊 MACD показывает -0.0009278, что указывает на слабый медвежий тренд.
📊 10-дневная и 100-дневная скользящие средние составляют $0.25, что подтверждает текущий уровень цены.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления

📈 Ближайшее сопротивление — $0.34.
📌 Если DOGE преодолеет этот уровень, следующая цель — $0.43 (рост более чем на 47%).
📉 Ближайший уровень поддержки — $0.16.
📌 Если цена упадет ниже, вторая поддержка находится на уровне $0.0679 (снижение на 70%).

📌 Будущее DOGE зависит от того, пробьет ли он ключевые уровни сопротивления или поддержки.

Вывод

Хотя DOGE, PEPE и MOG показывают впечатляющий рост, XYZVerse ($XYZ) нацелен на превосходство в 2025 году благодаря уникальному сочетанию спорта и мемов, а также высокой вовлеченности сообщества.

📌 Узнайте больше о XYZVerse ($XYZ)

Источник: Минфин
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