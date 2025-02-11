Курс валют на 11 февраля: доллар в банках прибавил 5 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и прибавило 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже прибавил 1 копейку. Евро подешевело на 2 копейки в покупке и не изменилось в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,95 грн. Евро покупают за 42,70 грн., а продают за 43,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,75−41,74, евро — 43,25−43,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,59−41,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,86−42,87 грн/евро.

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