За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 851880 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 февраля: 1390 российских оккупантов, 13 танков, 132 БПЛА и 2 ракеты
Потери врага
- личного состава — около 851 880 (+1390) человек,
- танков — 10014 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 20844 (+31) ед,
- артиллерийских систем — 22923 (+44) ед,
- РСЗО — 1275 (+2) ед,
- средства ПВО — 1060 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 24755 (+132),
- крылатые ракеты — 3056 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 36807 (+169) ед,
- специальная техника — 3741 (+1)
Источник: Минфин
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