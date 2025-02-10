Nokia назначила нового генерального директора в надежде на возрождение компании

Финская компания Nokia объявила о назначении нового генерального директора — Джастина Хотарда, ранее возглавлявшего группу по вопросам центров обработки данных и искусственного интеллекта в Intel. Он заменит Пекку Лундмарка в должности с 1 апреля 2025 года. Это решение направлено на преодоление десятилетней стагнации. Об этом пишет FT.

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Почему это важно?

Nokia пытается вернуться к росту после длительного периода затруднений. Доходы компании еще значительно ниже, чем в 2016 году, когда она завершила поглощение Alcatel-Lucent. Цена акций также остается ниже уровня, зафиксированного на момент объявления сделки.

Опыт нового руководителя

Джастин Хотард имеет значительный опыт в области искусственного интеллекта и центров обработки данных, которые Nokia считает ключевыми для будущего роста. Председатель совета директоров Nokia Сари Балдауф отметила, что у Хотарда «имеется опыт ускорения роста технологических компаний».

Последние результаты Nokia

В 2024 году компания показала лучшие, чем ожидалось, результаты. Продажи в четвертом квартале выросли на 10%, но за год они сократились на 9%.