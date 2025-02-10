К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро выросло на 9 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 10 февраля: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 10 февраля
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Закрытие 10 февраля
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Изменения
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41,50/41,55
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41,59/41,62
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9 /7
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42,80/42,84
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42,89/42,91
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9/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−40,90 грн. Евро покупают за 42,75 грн., а продают за 43,42 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,75−41,73, евро — 43,27−43,45 грн.
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