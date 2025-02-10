Курс валют на вечер 10 февраля: доллар и евро подорожали на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро выросло на 9 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 10 февраля Закрытие 10 февраля Изменения доллар 41,50/41,55 41,59/41,62 9 /7 евро 42,80/42,84 42,89/42,91 9/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−40,90 грн. Евро покупают за 42,75 грн., а продают за 43,42 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,75−41,73, евро — 43,27−43,45 грн.

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