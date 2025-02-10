Ведущий фондовый индекс Южной Африки (FTSE JSE) достиг рекордного уровня на фоне роста цен на золото, спровоцированного заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу новых пошлин. Об этом пишет Bloomberg.
Акции Южной Африки взлетели до рекордных отметок из-за пошлин Трампа и цены на золото
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Ключевые факты:
- Индекс FTSE JSE вырос на 0,5% в понедельник, продолжая положительную динамику пятый день подряд и превысив пиковые значения декабря.
- В этом году индекс вырос примерно на 7% в долларовом эквиваленте, тогда как индекс развивающихся стран MSCI Emerging Market Index вырос всего на 3%.
- Лидерами роста стали золотодобывающие компании, чей субиндекс поднялся на 2,3%.
- Стоимость золота достигла новых максимумов из-за опасений инвесторов по поводу инфляции, вызванной таможенной политикой Трампа.
- Решение Трампа прекратить помощь Южной Африке усилило напряженность между двумя странами из-за земельной политики ЮАР, отношения с Ираном и россией и оппозицию к Израилю.
Подробнее:
Рост южноафриканского фондового индекса объясняется несколькими факторами. Во-первых, инвесторы сосредоточены на экономических перспективах страны, несмотря на ухудшение отношений с США. Во-вторых, значительное влияние на рост индекса оказало повышение цен на золото, что традиционно считается безопасным активом в периоды экономической и политической нестабильности.
Решение президента Трампа о введении новых пошлин вызвало опасения по поводу инфляции, что способствовало росту спроса на золото и, соответственно, его цены. Это, в свою очередь, положительно повлияло на акции золотодобывающих компаний, являющихся значительной частью южноафриканского фондового рынка.
Однако политическое напряжение между США и Южной Африкой, вызванное решением Трампа прекратить помощь стране, может создать дополнительные риски для инвесторов в будущем.
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