Ведущий фондовый индекс Южной Африки (FTSE JSE) достиг рекордного уровня на фоне роста цен на золото, спровоцированного заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу новых пошлин. Об этом пишет Bloomberg.

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Ключевые факты:

Индекс FTSE JSE вырос на 0,5% в понедельник, продолжая положительную динамику пятый день подряд и превысив пиковые значения декабря.

В этом году индекс вырос примерно на 7% в долларовом эквиваленте, тогда как индекс развивающихся стран MSCI Emerging Market Index вырос всего на 3%.

Лидерами роста стали золотодобывающие компании, чей субиндекс поднялся на 2,3%.

Стоимость золота достигла новых максимумов из-за опасений инвесторов по поводу инфляции, вызванной таможенной политикой Трампа.

Решение Трампа прекратить помощь Южной Африке усилило напряженность между двумя странами из-за земельной политики ЮАР, отношения с Ираном и россией и оппозицию к Израилю.

Подробнее:

Рост южноафриканского фондового индекса объясняется несколькими факторами. Во-первых, инвесторы сосредоточены на экономических перспективах страны, несмотря на ухудшение отношений с США. Во-вторых, значительное влияние на рост индекса оказало повышение цен на золото, что традиционно считается безопасным активом в периоды экономической и политической нестабильности.

Решение президента Трампа о введении новых пошлин вызвало опасения по поводу инфляции, что способствовало росту спроса на золото и, соответственно, его цены. Это, в свою очередь, положительно повлияло на акции золотодобывающих компаний, являющихся значительной частью южноафриканского фондового рынка.

Однако политическое напряжение между США и Южной Африкой, вызванное решением Трампа прекратить помощь стране, может создать дополнительные риски для инвесторов в будущем.