Акции Южной Африки взлетели до рекордных отметок из-за пошлин Трампа и цены на золото

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 февраля 2025, 19:35 Читати українською

Акции Южной Африки взлетели до рекордных отметок из-за пошлин Трампа и цены на золото

Ведущий фондовый индекс Южной Африки (FTSE JSE) достиг рекордного уровня на фоне роста цен на золото, спровоцированного заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу новых пошлин. Об этом пишет Bloomberg.

Ведущий фондовый индекс Южной Африки (FTSE JSE) достиг рекордного уровня на фоне роста цен на золото, спровоцированного заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу новых пошлин.
Фото Pixabay

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые факты:

  • Индекс FTSE JSE вырос на 0,5% в понедельник, продолжая положительную динамику пятый день подряд и превысив пиковые значения декабря.
  • В этом году индекс вырос примерно на 7% в долларовом эквиваленте, тогда как индекс развивающихся стран MSCI Emerging Market Index вырос всего на 3%.
  • Лидерами роста стали золотодобывающие компании, чей субиндекс поднялся на 2,3%.
  • Стоимость золота достигла новых максимумов из-за опасений инвесторов по поводу инфляции, вызванной таможенной политикой Трампа.
  • Решение Трампа прекратить помощь Южной Африке усилило напряженность между двумя странами из-за земельной политики ЮАР, отношения с Ираном и россией и оппозицию к Израилю.

Подробнее:

Рост южноафриканского фондового индекса объясняется несколькими факторами. Во-первых, инвесторы сосредоточены на экономических перспективах страны, несмотря на ухудшение отношений с США. Во-вторых, значительное влияние на рост индекса оказало повышение цен на золото, что традиционно считается безопасным активом в периоды экономической и политической нестабильности.

Решение президента Трампа о введении новых пошлин вызвало опасения по поводу инфляции, что способствовало росту спроса на золото и, соответственно, его цены. Это, в свою очередь, положительно повлияло на акции золотодобывающих компаний, являющихся значительной частью южноафриканского фондового рынка.

Однако политическое напряжение между США и Южной Африкой, вызванное решением Трампа прекратить помощь стране, может создать дополнительные риски для инвесторов в будущем.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают trade7721, zevs1 и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами