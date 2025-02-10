Какие выплаты и льготы доступны военным и ветеранам

Академия Минфин совместно с компанией Smart Family Office продолжают бесплатный образовательный проект « Финансовая грамотность для военных ». Второй выпуск поможет разобраться, какие социальные гарантии государство предлагает военным и ветеранам и как получить выплаты.

Часто военные и ветераны сталкиваются с трудностями при оформлении и получении выплат. Одна из причин — недостаточная осведомленность о своих правах, надлежащих льготах и процедурах оформления необходимых документов.

Поэтому во втором выпуске вместе с экспертом мы разбираем все основные аспекты этой темы.

Просмотреть видео можно по ссылке.

Об экспертах

Тему раскрывают спикер курса Алина Шух и Оксана Яворская — юрист ОО «Правозащитный центр для военнослужащих «Принцип».

Какие темы есть в выпуске

Этот выпуск является пошаговым гидом для военных и ветеранов получения выплат во время и после службы. Вы узнаете, как их правильно оформить, каковы подводные камни и типичные ошибки.

Также эксперт подробно раскрывает тему пенсий, страховых компенсаций и помощи в случае ранения или гибели военного.

Вы услышите ответы на часто задаваемые вопросы:

Какие выплаты предусмотрены военным во время и после завершения службы?

Как оформить выплаты за ранения и какие документы нужны?

Что нужно знать родственникам о процедуре получения помощи при гибели военного?

Какие льготы предусмотрены для детей военных, в частности, в образовании и социальной поддержке?

Какие льготы доступны для военных, ветеранов и их семей в области медицины, образования и реабилитации?

Какой пакет документов требуется для оформления статуса участника боевых детей?

Можно ли подать заявление на выплаты онлайн? Если да, из-за каких ресурсов это можно сделать?

Что вы получите дополнительно

После просмотра видео вы получите целый ряд материалов, которые облегчат поиск информации и сам процесс оформления выплат:

чек-лист с перечнем полезных ссылок, учреждений и документов, которые необходимо собрать для получения выплат;

шаблоны заявлений для представления на разные виды выплат;

контакты для получения консультаций и пособий.

Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Видеоматериалы можно просматривать в любом порядке и в удобном темпе. Приглашаем просмотреть первые два выпуска.

Организаторы и партнеры проекта

Организатором проекта является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Проект реализуется при поддержке партнеров: