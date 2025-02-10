Какие выплаты и льготы доступны военным и ветеранам

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 февраля 2025, 16:14 Читати українською

Какие выплаты и льготы доступны военным и ветеранам

Академия Минфин совместно с компанией Smart Family Office продолжают бесплатный образовательный проект «Финансовая грамотность для военных». Второй выпуск поможет разобраться, какие социальные гарантии государство предлагает военным и ветеранам и как получить выплаты.

Академия Минфин совместно с компанией Smart Family Office продолжают бесплатный образовательный проект «Финансовая грамотность для военных».

Часто военные и ветераны сталкиваются с трудностями при оформлении и получении выплат. Одна из причин — недостаточная осведомленность о своих правах, надлежащих льготах и процедурах оформления необходимых документов.

Поэтому во втором выпуске вместе с экспертом мы разбираем все основные аспекты этой темы.

Просмотреть видео можно по ссылке.

Об экспертах

Тему раскрывают спикер курса Алина Шух и Оксана Яворская — юрист ОО «Правозащитный центр для военнослужащих «Принцип».

Какие темы есть в выпуске

Этот выпуск является пошаговым гидом для военных и ветеранов получения выплат во время и после службы. Вы узнаете, как их правильно оформить, каковы подводные камни и типичные ошибки.

Также эксперт подробно раскрывает тему пенсий, страховых компенсаций и помощи в случае ранения или гибели военного.

Вы услышите ответы на часто задаваемые вопросы:

  • Какие выплаты предусмотрены военным во время и после завершения службы?
  • Как оформить выплаты за ранения и какие документы нужны?
  • Что нужно знать родственникам о процедуре получения помощи при гибели военного?
  • Какие льготы предусмотрены для детей военных, в частности, в образовании и социальной поддержке?
  • Какие льготы доступны для военных, ветеранов и их семей в области медицины, образования и реабилитации?
  • Какой пакет документов требуется для оформления статуса участника боевых детей?
  • Можно ли подать заявление на выплаты онлайн? Если да, из-за каких ресурсов это можно сделать?

Что вы получите дополнительно

После просмотра видео вы получите целый ряд материалов, которые облегчат поиск информации и сам процесс оформления выплат:

  • чек-лист с перечнем полезных ссылок, учреждений и документов, которые необходимо собрать для получения выплат;

  • шаблоны заявлений для представления на разные виды выплат;

  • контакты для получения консультаций и пособий.

Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Видеоматериалы можно просматривать в любом порядке и в удобном темпе. Приглашаем просмотреть первые два выпуска.

Организаторы и партнеры проекта

Организатором проекта является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Проект реализуется при поддержке партнеров:

  • Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.

  • femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ИТ.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами