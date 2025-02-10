Академия Минфин совместно с компанией Smart Family Office продолжают бесплатный образовательный проект «Финансовая грамотность для военных». Второй выпуск поможет разобраться, какие социальные гарантии государство предлагает военным и ветеранам и как получить выплаты.
Какие выплаты и льготы доступны военным и ветеранам
Часто военные и ветераны сталкиваются с трудностями при оформлении и получении выплат. Одна из причин — недостаточная осведомленность о своих правах, надлежащих льготах и процедурах оформления необходимых документов.
Поэтому во втором выпуске вместе с экспертом мы разбираем все основные аспекты этой темы.
Просмотреть видео можно по ссылке.
Об экспертах
Тему раскрывают спикер курса Алина Шух и Оксана Яворская — юрист ОО «Правозащитный центр для военнослужащих «Принцип».
Какие темы есть в выпуске
Этот выпуск является пошаговым гидом для военных и ветеранов получения выплат во время и после службы. Вы узнаете, как их правильно оформить, каковы подводные камни и типичные ошибки.
Также эксперт подробно раскрывает тему пенсий, страховых компенсаций и помощи в случае ранения или гибели военного.
Вы услышите ответы на часто задаваемые вопросы:
- Какие выплаты предусмотрены военным во время и после завершения службы?
- Как оформить выплаты за ранения и какие документы нужны?
- Что нужно знать родственникам о процедуре получения помощи при гибели военного?
- Какие льготы предусмотрены для детей военных, в частности, в образовании и социальной поддержке?
- Какие льготы доступны для военных, ветеранов и их семей в области медицины, образования и реабилитации?
- Какой пакет документов требуется для оформления статуса участника боевых детей?
- Можно ли подать заявление на выплаты онлайн? Если да, из-за каких ресурсов это можно сделать?
Что вы получите дополнительно
После просмотра видео вы получите целый ряд материалов, которые облегчат поиск информации и сам процесс оформления выплат:
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чек-лист с перечнем полезных ссылок, учреждений и документов, которые необходимо собрать для получения выплат;
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шаблоны заявлений для представления на разные виды выплат;
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контакты для получения консультаций и пособий.
Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Видеоматериалы можно просматривать в любом порядке и в удобном темпе. Приглашаем просмотреть первые два выпуска.
Организаторы и партнеры проекта
Организатором проекта является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
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Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
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femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ИТ.
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