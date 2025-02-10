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10 февраля 2025, 16:44 Читати українською

Сложность майнинга биткоина выросла на 5,61% и обновила исторический максимум

9 февраля 2025 г. сложность майнинга биткоина достигла нового исторического максимума, увеличившись на 5,61% до отметки 114,17 T. Это свидетельствует об активизации майнеров, которые используют все больше вычислительных ресурсов и электроэнергии для добычи новых блоков. Об этом пишет Incrypted.

9 февраля 2025 г.
Фото Pixabay

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Основные цифры:

  • Средний хешрейт сети биткоина составляет 838,20 EH/s.
  • Сложность майнинга автоматически обновляется каждые 2016 блоков (примерно каждые две недели).

Почему это важно?

Рост сложности майнинга указывает на увеличение конкуренции среди майнеров. Следующий пересчет состоится ориентировочно 23 февраля 2025 года.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Я_ __
Я_ __
10 февраля 2025, 17:04
#
«Останній халвінг відбувся 20 квітня 2024 року, а наступний очікується близько 23 лютого 2025 року.»

Ви впевнені? бо халвінг біткоіна відбувається раз на чотири роки, кожні 210 000 блоків, за прогнозами на Бінанс, очікується, що наступний халвінг Bitcoin відбудеться у 2028 році.

https://www.binance.com/uk-UA/events/bitcoin-halving

якраз, щоб халвінг не пришвидшувався, і відбувається зменшення вартості винагороди за майнінг біткоіна, інакше біткоін увесь давно б намайнили вже
+
+15
AlexeyFinance
AlexeyFinance
10 февраля 2025, 17:56
#
Будем тратить все больше электроэнергии на добычу циферок, которые кто-то придумал. Маразм крепчал
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