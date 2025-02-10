9 февраля 2025 г. сложность майнинга биткоина достигла нового исторического максимума, увеличившись на 5,61% до отметки 114,17 T. Это свидетельствует об активизации майнеров, которые используют все больше вычислительных ресурсов и электроэнергии для добычи новых блоков. Об этом пишет Incrypted.
Сложность майнинга биткоина выросла на 5,61% и обновила исторический максимум
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Основные цифры:
- Средний хешрейт сети биткоина составляет 838,20 EH/s.
- Сложность майнинга автоматически обновляется каждые 2016 блоков (примерно каждые две недели).
Почему это важно?
Рост сложности майнинга указывает на увеличение конкуренции среди майнеров. Следующий пересчет состоится ориентировочно 23 февраля 2025 года.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Ви впевнені? бо халвінг біткоіна відбувається раз на чотири роки, кожні 210 000 блоків, за прогнозами на Бінанс, очікується, що наступний халвінг Bitcoin відбудеться у 2028 році.
https://www.binance.com/uk-UA/events/bitcoin-halving
якраз, щоб халвінг не пришвидшувався, і відбувається зменшення вартості винагороди за майнінг біткоіна, інакше біткоін увесь давно б намайнили вже