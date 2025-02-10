ЕИБ выделит Украине на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности 16,5 млн евро

Европейский инвестиционный банк выделит 16,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Второе соглашение открывает путь для получения 100 млн евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе», — отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в целом портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из самых больших и состоит из 25 проектов в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики на сумму 4,95 млрд евро.

При этом в разговоре с главой ЕИБ, премьер-министр отметил и ряд других направлений сотрудничества, нуждающихся в дальнейших инвестициях. Это, в частности, пункты перехода и дорожная инфраструктура, поддержка малого и среднего бизнеса, муниципалитетов и стабильность энергетического сектора.

Стороны также обсудили экономические вопросы. В частности, Шмыгаль проинформировал о ключевых бюджетных расходах на этот год и отметил важность поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«С начала полномасштабной войны ЕИБ мобилизовал на поддержку Украины более 2 млрд евро. Спасибо за весомый вклад в усиление устойчивости и развитие нашего государства», — подчеркнул премьер-министр.