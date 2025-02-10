В январе 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,5 млрд, а экспортировали — на $3,2 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $4,1 млрд, что составляет 74% от общих объемов импортируемых товаров. Об этом говорится в сообщении Таможни.
За январь 2025 года товарооборот Украины составил $8,7 млрд
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Товарооборот
Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе 2025 года составила 0,49 долл./кг.
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $1,4 млрд, Польша — $487 млн и Турция — $389 млн.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $352 млн, Италию — на $205 млн, Испанию — на $202 млн.
В общих объемах ввезенных в январе 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:
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машины, оборудование и транспорт — $2,2 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 12,9 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей;
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продукция химической промышленности — $901 млн
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 7,3 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
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топливно-энергетические — $734 млн
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 14,2 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
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продовольственные товары — $1,8 млрд
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металлы и изделия из них — $325 млн
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машины, оборудование и транспорт — $282 млн
За январь 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 22,2 млн. грн.
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