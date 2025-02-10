За январь 2025 года товарооборот Украины составил $8,7 млрд

В январе 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,5 млрд, а экспортировали — на $3,2 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $4,1 млрд, что составляет 74% от общих объемов импортируемых товаров. Об этом говорится в сообщении Таможни.

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Товарооборот

Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе 2025 года составила 0,49 долл./кг.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $1,4 млрд, Польша — $487 млн и Турция — $389 млн.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $352 млн, Италию — на $205 млн, Испанию — на $202 млн.

В общих объемах ввезенных в январе 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $2,2 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 12,9 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $901 млн

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 7,3 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $734 млн

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 14,2 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $1,8 млрд

металлы и изделия из них — $325 млн

машины, оборудование и транспорт — $282 млн

За январь 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 22,2 млн. грн.