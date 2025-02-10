Цены на газ в Европе выросли до максимума за последние два года, поскольку низкие температуры ускоряют уменьшение запасов в хранилищах. Об этомпередает Bloomberg.
Цены на газ в Европе выросли до максимума за последние два года
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Рост цен
В понедельник, 10 февраля, фьючерсы на газ на европейской бирже ИСЭ дорожают на 5,4% — до 58,75 евро за МВт-час, это самый высокий показатель с февраля 2023 года.
Погода диктует цены
Прогноз погоды предусматривает существенное похолодание в Северо-Западной Европе в ближайшие дни, что может повысить спрос на отопительный газ и дополнительно будет стимулировать повышение цен. Увеличение потребления топлива может привести к дальнейшему истощению запасов в европейских хранилищах, которые уже самые низкие для этого времени года с 2022 года.
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Прохладная погода и слабый ветер по всей Европе привели к увеличению потребления газа этой зимой и снижению производства электроэнергии из возобновляемых источников. Сейчас европейские хранилища заполнены лишь на 49% по сравнению с 67% в то же время в прошлом году, а значит, в теплые месяцы Европе придется купить больше газа, чтобы их заполнить снова.
«Риск того, что Европейский Союз войдет в весну с очень низкими запасами газа, вырос за последние пару недель. Не только фьючерс на следующий месяц резко возрос, но мы также увидели рост цен по календарю 2026−2027 годов», — говорит главный аналитик Global Risk Management Арне Ломан Расмус.
Согласно прогнозу ICIS, потребление газа в Европе в этом месяце вырастет на 17% по сравнению с прошлым годом, прогнозируется, что к концу зимы уровень заполненности европейских хранилищ упал до 37%.
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