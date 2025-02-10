Фонд гарантирования в январе реализовал активы банков на 34,5 миллиона

В январе 2025 года по результатам аукционов сумма реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 34,5 млн. грн. Об этом сообщает ФГВФЛ.

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Что известно

«В течение января 2025 года в системе Prozorro. Продажи было объявлено 836 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Результативными были 13 аукционов по продаже активов 4 банков. Сумма торгов составила 34,5 млн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 68,6% из этой суммы (23,7 млн. грн.) обеспечено благодаря продаже кредитов юридических лиц. Остальные составляли продажа недвижимого имущества (около 8,4 млн грн), земельных участков (2 млн грн), кредитов физических лиц (0,5 млн грн).

По словам директора департамента консолидированных продаж активов Фонда Александра Кульчицкого, январь показался достаточно успешным по итогам продаж кредитов юридических лиц. «Фонд продолжает прилагать усилия для оживления спроса на такие сложные для реализации активы, в частности путем введения отраслевого подхода к продаже пулов кредитов юридических лиц», — подчеркнул он.

Подробности

На сегодняшний день по результатам успешных аукционов за январь получена оплата за 11 лотов на сумму почти 34,1 млн грн. Средства за 2 лота на сумму 0,4 млн грн пока ожидаются. В случае отказа победителя аукциона перечислить средства за лот он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему по сумме предложения участнику аукциона, если таковой был.

В Фонде напомнили, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.