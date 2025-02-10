Доллар растет на обострении торговых войн Трампа

Доллар укрепился в понедельник, так как новые угрозы тарифов от Трампа ослабили интерес к риску, нависнув над сырьевыми рынками и оказав давление на евро , австралийский и канадский доллары. Об этом пишет Reuters.

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Стоимость валют

Индекс USD торговался на уровне 108,30 к 11:07, прибавляя 0,23% с начала дня.

Трамп сообщил, что объявит о введении новых 25%-ных тарифов на весь импорт стали и алюминия в США позже в понедельник, а также о введении ответных тарифов во вторник или среду, которые будут применяться ко всем странам и соответствовать взимаемым тарифным ставкам.

Все это усиливает беспокойство инвесторов по поводу глобальной торговой войны, так как ответные пошлины Китая на американские товары должны вступить в силу в понедельник.

«Пока неясно, станут ли новые тарифы Трампа на сталь и алюминий стратегией переговоров, от которой он может отказаться позже», — сказал Васу Менон, управляющий директор по инвестиционной стратегии в OCBC.

«Рынки будут напряжены и волатильны по мере обострения торговой войны. Инвесторам нужно проявлять осторожность и готовиться к возможной турбулентности».

Евро снизился на 0,13% до $1.0313, торгуясь неподалеку от более чем двухлетнего минимума в $1.0146, достигнутого на прошлой неделе, так как инвесторы готовятся к тарифам, которые Трамп неоднократно угрожал ввести против Европы.

Австралийский доллар упал на 0,1% до $0.62705, колеблясь вблизи пятилетнего минимума, достигнутого на прошлой неделе.

Канадский доллар ослаб почти на 0,3%, так как Канада является крупнейшим поставщиком алюминия в США.

«Сегодняшнее заявление напоминает нам, что некоторые объявления о тарифах будут иметь большее значение, чем другие, и что заголовки о тарифах становятся частью 'новой нормы' при Трампе», — сказал Тони Сайкамор, аналитик рынка в IG.

Также внимание инвесторов в ближайшие дни будет сосредоточено на данных по инфляции в США в среду и выступлении главы ФРС Пауэлла перед Палатой представителей во вторник и среду.

Стратеги Macquarie заявили, что отчет по занятости за январь дает позитивный сигнал о рынке труда и общем экономическом росте, но высокая неопределенность привела компанию к переосмыслению пути политики ФРС в этом году.

«В нашем обновленном прогнозе предполагается отсутствие изменений в ставке федеральных фондов в 2025 году. Ранее мы предполагали, что будет только одно дополнительное снижение на 25 базисных пунктов в марте или мае».