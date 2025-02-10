Доллар растет на обострении торговых войн Трампа

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 февраля 2025, 14:10 Читати українською

Доллар растет на обострении торговых войн Трампа

Доллар укрепился в понедельник, так как новые угрозы тарифов от Трампа ослабили интерес к риску, нависнув над сырьевыми рынками и оказав давление на евро, австралийский и канадский доллары. Об этом пишет Reuters.

Доллар укрепился в понедельник, так как новые угрозы тарифов от Трампа ослабили интерес к риску, нависнув над сырьевыми рынками и оказав давление на евро, австралийский и канадский доллары.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стоимость валют

Индекс USD торговался на уровне 108,30 к 11:07, прибавляя 0,23% с начала дня.

Трамп сообщил, что объявит о введении новых 25%-ных тарифов на весь импорт стали и алюминия в США позже в понедельник, а также о введении ответных тарифов во вторник или среду, которые будут применяться ко всем странам и соответствовать взимаемым тарифным ставкам.

Все это усиливает беспокойство инвесторов по поводу глобальной торговой войны, так как ответные пошлины Китая на американские товары должны вступить в силу в понедельник.

«Пока неясно, станут ли новые тарифы Трампа на сталь и алюминий стратегией переговоров, от которой он может отказаться позже», — сказал Васу Менон, управляющий директор по инвестиционной стратегии в OCBC.

«Рынки будут напряжены и волатильны по мере обострения торговой войны. Инвесторам нужно проявлять осторожность и готовиться к возможной турбулентности».

Евро снизился на 0,13% до $1.0313, торгуясь неподалеку от более чем двухлетнего минимума в $1.0146, достигнутого на прошлой неделе, так как инвесторы готовятся к тарифам, которые Трамп неоднократно угрожал ввести против Европы.

Австралийский доллар упал на 0,1% до $0.62705, колеблясь вблизи пятилетнего минимума, достигнутого на прошлой неделе.

Канадский доллар ослаб почти на 0,3%, так как Канада является крупнейшим поставщиком алюминия в США.

«Сегодняшнее заявление напоминает нам, что некоторые объявления о тарифах будут иметь большее значение, чем другие, и что заголовки о тарифах становятся частью 'новой нормы' при Трампе», — сказал Тони Сайкамор, аналитик рынка в IG.

Также внимание инвесторов в ближайшие дни будет сосредоточено на данных по инфляции в США в среду и выступлении главы ФРС Пауэлла перед Палатой представителей во вторник и среду.

Стратеги Macquarie заявили, что отчет по занятости за январь дает позитивный сигнал о рынке труда и общем экономическом росте, но высокая неопределенность привела компанию к переосмыслению пути политики ФРС в этом году.

«В нашем обновленном прогнозе предполагается отсутствие изменений в ставке федеральных фондов в 2025 году. Ранее мы предполагали, что будет только одно дополнительное снижение на 25 базисных пунктов в марте или мае».

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами