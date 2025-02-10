Обезьяний инцидент парализовал Шри-Ланку: страна погрузилась во тьму

В Шри-Ланке произошла масштабная авария в энергетической системе, приведшая к отключению электроэнергии по всей стране. И, как ни странно, причиной этого инцидента стала обезьяна. Об этом пишет BBC.

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Что известно

По сообщению BBC, власти Шри-Ланки обвиняют обезьяну в национальном блекауте. Животное проникло на электростанцию, расположенную к югу от Коломбо, и зацепило сетевой трансформатор, что повлекло за собой серьезный сбой в работе энергетической системы.

Министр энергетики Кумара Джаякоди заявил, что именно обезьяна, попав на трансформатор, стала причиной дисбаланса в системе, что привело к масштабному отключению электроэнергии.

В настоящее время электроснабжение постепенно возобновляется по всей стране. В первую очередь возобновляют работу больниц и водоочистных станций, поскольку их бесперебойная работа критически важна для обеспечения жизнедеятельности населения.

Подробности

Официальные лица прогнозируют, что полное восстановление электроснабжения может занять несколько часов.

Этот инцидент вызвал волну шуток и критики в социальных сетях. Пользователи высмеивают ситуацию и критикуют власть за недостаточную надежность энергетической инфраструктуры.