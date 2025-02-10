Курс валют на 10 февраля: евро в банках подешевел на 15 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 4 копейки. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 2 копейки. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,89 грн. Евро покупают за 42,75 грн, а продают за 43,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,70−41,70, евро — 43,25−43,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,50−41,55 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,80−42,84 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.