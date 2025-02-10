За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 847860 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 февраля: 1170 российских оккупантов, 9 танков и 137 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 850490 (+1170) человек,
- танков — 10001 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 20813 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 22879 (+35) ед,
- РСЗО — 1273 (+0) ед,
- средства ПВО — 1059 (+3) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 24623 (+137),
- крылатые ракеты — 3054 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 36638 (+109) ед,
- специальная техника — 3740 (+1)
Источник: Минфин
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