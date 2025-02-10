НБУ за неделю продал на межбанке более $450 миллионов

За неделю с 3 по 7 февраля Нацбанк продал на межбанке $454,79 млн, при этом не покупал валюту. Об этом известно из статистики НБУ .

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За период с 3 по 7 января Нацбанк продал на межбанке $454,79 млн, что на $127,56 млн меньше, чем на прошлой неделе.

При этом за неделю Нацбанк не покупал валюту.