Знания на двоих — по цене одного: успейте получить подарок от Академии Минфин

Академия Минфин подготовила специальное предложение ко Дню влюбленных. Купить один из курсов теперь можно сразу для двоих. Однако спешите — акция будет действовать только до 16 февраля.

Все желающие приобрести курс «Инвестиционный трамплин» получат второй доступ к этому курсу. Поделиться им можно будет с любым близким человеком — партнером, другом, членом семьи. А главное — это совершенно бесплатно. Платит один, а пользуются сразу двое.

О курсе

Курс от Академии Минфин «Инвестиционный трамплин» длится 14 дней, в течение которого слушатели посетят 16 занятий и смогут научиться эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания капитала.

В течение курса «Инвестиционный трамплин» студенты узнают все об инвестировании и инвестиционных инструментах, научатся оценивать риски и возможности, а также поймут, как управлять налогообложением своих инвестиций для максимальной прибыли.

Для кого подойдет?

Этот курс будет полезен как для новичков, желающих сформировать свой первый инвестиционный портфель, даже без стартового капитала, так и для тех, кто находится в отношениях и стремится обеспечить дополнительный доход для реализации общих целей.

Если партнеры только недавно начали формировать общий бюджет, но не знают, с чего начать, как организовать его так, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты, и хотят разобраться со всеми тонкостями достижения финансовых целей, этот курс точно станет находкой. Он поможет не только достичь согласия по вопросам общих финансов, но и установить гармонию в отношениях.

Акция от Академии Минфин пройдет с 10 по 16 февраля. Приобрести курс можно по ссылке. А поскольку лучший подарок — это знание, поспешите ими поделиться!