Официальный курс: НБУ повысил гривну на одну копейку

Национальный банк Украины установил на 10 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4733 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Нацбанк на 10 февраля установил официальный курс гривны по евро на уровне 43,03 грн (на 7 февраля курс был установлен на уровне 42,97 грн). Европейская валюта подорожала на 6 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.