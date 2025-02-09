Резервный банк Индии (RBI) снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% впервые за пять лет. Именно такое решение от монетарного комитета RBI прогнозировали большинство аналитиков.
ЦБ Индии снизил ключевую ставку впервые за пять лет
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Экономика Индии
Индийская экономика остается сильной, хотя глобальные перемены затрагивают ее, заявил во время пресс-конференции председатель RBI Санджай Малхотра.
В декабре RBI сохранил неизменной ключевую процентную ставку, как делал 11 заседаний подряд. Однако регулятор снизил норму резервирования для банков, «чтобы поддержать достаточный объем ликвидности в финансовой системе».
Ставка по операциям репо осталась на уровне 6,5% годовых, сообщил регулятор.
Индия прошла пик инфляции в октябре 2024 года и с тех пор она устойчиво снижается — в декабре она составила на 5,22%, пишет CNBC. Целевой диапазон по инфляции у местного центробанка составляет 2−6%, а таргет — 4%.
Также индийский ЦБ снизил прогноз роста ВВП страны на финансовый 2025 год до 6,7%, как и прогноз инфляции — до 4,2%.
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