Федеральный судья заблокировал Маску и его DOGE доступ к конфиденциальным материалам Минфина США

8 февраля федеральный судья заблокировал Департаменту эффективности государственного управления Илона Маска доступ к записям Минфина США, содержащим конфиденциальные персональные данные. В частности, номера соцстрахования и банковские счета. Об этом пишет Associated Press .

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Окружной судья США Пол Энгельмайер вынес предварительное запрещение после того, как 19 генеральных прокуроров-демократов подали в суд на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В иске, поданном в федеральный суд в Нью-Йорке, утверждается, что администрация Трампа предоставила команде Маска доступ к центральной платежной системе Министерства финансов, в нарушение федерального закона.

AP уточняет, что платежная система обрабатывает налоговые возвраты, пособия по социальному обеспечению, помощь ветеранам и многое другое, ежегодно отправляя триллионы долларов, а также сохраняя при этом обширную сеть личных и финансовых данных американцев.

Судья Энгельмайер, назначенный ныне экс-президентом США Бараком Обамой, заявил, что любой, кому с 20 января запрещен доступ к конфиденциальной информации, должен немедленно уничтожить все копии материалов, загруженных из систем Министерства финансов США.

Он назначил слушание на 14 февраля.