Нацбанк в январе оштрафовал Банк «Кредит Днепр» и одну финкомпанию

Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в январе 2025 года оштрафовал один банк и небанковское финансовое учреждение. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Кого оштрафовал НБУ

Банк «Кредит Днепр»

штраф в размере 10 051 000,00 грн за нарушение требований: пункта 4 части второй статьи 8 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон об НДП/ФТ), заключающийся в ненадлежащем выполнении банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;;

частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения обязанности банка применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;

штраф в размере 17 000,00 грн за нарушение требований части первой статьи 10 Закона «О валюте и валютных операциях», пункта 6 раздела II Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Нацбанк в условиях особого периода, утвержденных постановлением Правления НБУ от 18 декабря 2018 года № 1 статистической отчетности о валютных операциях с ошибкой;

ООО «ФК «Финофис»

штраф в размере 51 000,00 грн за нарушение требований части первой статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения учреждением обязанности с учетом требований законодательства разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам УИК/ФТ.