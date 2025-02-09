НБУ обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций в нацвалюте

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Целью обновления является нормирование особенностей выполнения мгновенного кредитового перевода, выполняемого через систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП).

В частности, регулятор:

уточнил технологию выполнения Национальным банком Украины принудительного, бесспорного и договорного списания средств банка с его корреспондентского счета средствами СЕП;

Указанные изменения вступили в силу 8 февраля 2025 года.

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