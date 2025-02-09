Нацбанк обновил порядок выполнения межбанковских платежных сделок в Украине в национальной валюте. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций в нацвалюте
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Что известно
Целью обновления является нормирование особенностей выполнения мгновенного кредитового перевода, выполняемого через систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП).
В частности, регулятор:
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нормировал понятие «мгновенный кредитный перевод СЭП» (мгновенный перевод СЭП);
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определил порядок принятия и исключения участников мгновенного перевода СЭП;
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урегулировал особенности выполнения мгновенного перевода СЭП;
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уточнил технологию выполнения Национальным банком Украины принудительного, бесспорного и договорного списания средств банка с его корреспондентского счета средствами СЕП;
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определил особенности выполнения мгновенного перевода СЭП небанковскими поставщиками платежных услуг через банк, являющийся участником мгновенного перевода СЭП.
Указанные изменения вступили в силу 8 февраля 2025 года.
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