За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 210 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 847860 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 февраля: 1210 российских оккупантов, 6 танков и 102 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 847860 (+1210) человек,
- танков — 9981 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 20777 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 22820 (+35) ед,
- РСЗО — 1273 (+2) ед,
- средства ПВО — 1056 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 24403 (+102),
- крылатые ракеты — 3054 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 36402 (+95) ед,
- специальная техника — 3738 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии