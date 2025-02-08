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8 февраля 2025, 13:00 Читати українською

Соланские миллиардеры делают спрогноз: 5 мемных криптовалют

Люди с высоким уровнем капитала, связанные с Solana, начали обращать внимание на новый ряд мемных криптовалют. Эти влиятельные инвесторы поддерживают пять токенов, которые демонстрируют потенциал значительного роста. Этот сдвиг в фокусе вызвал любопытство среди криптосообщества — какие монеты получают поддержку и почему они могут стать следующими звездами рынка криптовалют?

Люди с высоким уровнем капитала, связанные с Solana, начали обращать внимание на новый ряд мемных криптовалют.

$XYZ нацелен на рост в 99 900%, закрепляя статус G.O.A.T.

XYZVerse ($XYZ) привнес новую концепцию в нишу мем-коинов, объединив спортивный азарт и стремительный ритм криптовалютного мира. Проект создан для фанатов футбола, баскетбола, MMA и киберспорта, и он представляет собой не просто еще один токен, а развивающееся комьюнити, основанное на страсти к играм и соперничеству.

С дерзкой концепцией «Величайший за всю историю» (G.O.A.T.), XYZVerse ставит перед собой цели выше, чем стандартные мем-коины. И это приносит плоды — проект недавно был признан «Лучшим новым мем-коином».

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Почему $XYZ выделяется?

🔹 Это не мимолетный тренд — у проекта четкий роадмап и посвященное комьюнити, ориентированное на долгосрочный рост.
🔹 Под влиянием спортивной философии токен $XYZ превращается в ключевого претендента, готового раздавить конкурентов и улететь на Луну в рамках миссии Илона Маска.
🔹 XYZ — это символ успеха для тех, кто живет спортом и криптой.

$XYZ показывает результат еще до выхода на рынок!

🔥 Пресейл $XYZ в разгаре, позволяя получить доступ к токену по специальной цене до листинга.

  • Стартовая цена: $0.0001

  • Цена сейчас: $0.002

  • Рост за пару месяцев: более 2000%!

🔜 Следующий этап: $0.0025 (+25% увеличение)
🎯 Финальная цель: $0.1

С момента запуска и до генерации токенов $XYZ нацелен на возможный сногсшибательный рост в 99 900%! 🚀

Если вы не участвуете — вы упускаете шанс. Пресейл $XYZ набирает обороты с молниеносной скоростью — как удар чемпиона!

👉 Присоединяйтесь к пресейлу $XYZ и превратите копейки в миллионы! 👈

BONK: «Собачий» мем-коин Solana, захватывающий крипторынок

BONK — это новейший мем-коин на блокчейне Solana, который вызывает ажиотаж. Основанный на образе Shiba Inu, BONK стремится изменить правила игры, вернув власть сообществу и избавившись от доминирования венчурных капиталистов.

После листинга на Coinbase, BONK вырос более чем на 100%. Половина его общего предложения была роздана в качестве эйрдропа среди участников Solana NFT и DeFi-сообщества, что укрепило его позицию как народного токена.

Чем BONK отличается от других мем-коинов?

✔ Глубокая интеграция в экосистему Solana
✔ Развитие собственной децентрализованной биржи BonkSwap
✔ Фокус на комьюнити и равномерное распределение токенов

Хотя огромное предложение токенов и высокая волатильность могут представлять риск, BONK выделяется на фоне конкурентов благодаря своей привязанности к реальной экосистеме.

Dogwifhat (WIF): Мем-коин, громко заявляющий о себе в Solana

Dogwifhat (WIF) — еще один «собачий» мем-коин, который стремительно набирает популярность на блокчейне Solana. Основанный на популярном мем-образе, он привлекает внимание энтузиастов криптовалют, ищущих новый перспективный комьюнити-токен.

Почему WIF может взлететь?

✔ Гибкость и скорость Solana делают его удобным для транзакций
✔ Сильная поддержка комьюнити
✔ Виральность мем-коинов — ключ к их росту

Однако высокая волатильность и большое предложение могут привести к непредсказуемым колебаниям цен. WIF показывает, как интернет-культура продолжает формировать цифровые активы.

Floki: От мема до мейнстрима — криптовалюта с реальной пользой

В июне 2021 года Илон Маск написал в Twitter, что назовет своего Shiba Inu «Floki». Этот пост стал катализатором для появления Floki Inu, который со временем превратился просто в Floki.

Проект вырос далеко за пределы своего мемного происхождения, запустив реальные инициативы: ✔ Строительство школ в развивающихся странах
✔ NFT-метавселенная Valhalla
✔ DeFi-платформа FlokiFi

Финансовая и социальная направленность Floki делает его уникальным в мире мем-коинов. В то время как большинство таких токенов полагаются на хайп, Floki строит инфраструктуру для долгосрочного роста.

Мем-коин Трампа $TRUMP взлетел на 300%, достигнув $15 млрд капитализации

🚀 $TRUMP — это мем-коин, связанный с именем Дональда Трампа, который моментально захватил рынок. После запуска на Solana токен вырос на 300% за несколько часов, превысив $75.

🔹 Первоначальное предложение: 200 миллионов токенов
🔹 Максимальное предложение: 1 миллиард токенов за 3 года
🔹 80% токенов контролируется структурами, связанными с Трампом

Несмотря на стремительный рост, цена $TRUMP уже испытывает откат. Однако его резонанс и влияние делают его одним из самых обсуждаемых мем-коинов.

Вывод

💡 BONK, WIF, FLOKI и TRUMP выглядят перспективно, но XYZVerse ($XYZ) выделяется среди них!

Это первый в мире спортивный мем-коин, нацеленный на рост в 20 000% и объединяющий фанатов спорта в уникальную экосистему. 🚀

📌 Узнайте больше о XYZVerse ($XYZ)

Источник: Минфин
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