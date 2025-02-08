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8 февраля 2025, 10:30 Читати українською

Этот новый мем-коин, прозванный «DOGE 2.0», может войти в топ-10

Новый мем-коин набирает популярность и вскоре может присоединиться к рядам таких известных токенов, как SHIB и PEPE.
Этот амбициозный проект привлекает внимание и может занять место в топ-10 криптовалют к 2025 году.

Новый мем-коин набирает популярность и вскоре может присоединиться к рядам таких известных токенов, как SHIB и PEPE.

Что делает этот коин особенным, и как он может изменить рынок криптовалют?
Давайте разберёмся в ключевых факторах его роста и возможном влиянии на индустрию.

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который нельзя игнорировать!

Изображение выглядит как мультфильм, Человеческое лицо, одежда, снимок экранаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

XYZ — ваш эксклюзивный пропуск в мир спорта и мемов.
Представьте MVP (самого ценного игрока) в экосистеме XYZVerse,
где криптоэнтузиасты могут заработать на растущем спросе на мем-коины.

Но каждой революции нужен герой —
кто-то, готовый идти до конца и поднять $XYZ на вершину.

🥊 Этот герой — XYZepe, таинственный боец и преданный холдер $XYZ,
чья миссия — вывести XYZVerse на #1 место в CoinMarketCap.

🔥 Сообщество CMC полностью поддерживает будущего чемпиона — 95% инвесторов уверены в росте $XYZ!

📈 $XYZ уже прошел 9 из 15 этапов пресейла
💰 Текущая цена — $0.002, а финальная цель — $0.1

🔒 Скоро листинг на крупнейших CEX и DEX
✅ Аудированные смарт-контракты и проверенная команда

🏆 Ты готов вступить в игру вместе с XYZepe?

Shiba Inu: Мем-коин с мощью Ethereum

Shiba Inu (SHIB) начинался как пародия на Dogecoin,
но быстро обрел собственную идентичность.

🔹 Запущен в августе 2020 года анонимным разработчиком Рёши
🔹 Основан на блокчейне Ethereum, что дает ему доступ к децентрализованным приложениям

📌 SHIB стал чем-то большим, чем просто мем — у него есть:
✅ ShibaSwap — децентрализованная биржа
✅ NFT-платформа в разработке
✅ DAO-система для управления сообществом

🔥 50% общего предложения SHIB были переданы Виталику Бутерину,
который пожертвовал часть монет в благотворительный фонд и сжег 40% токенов,
что сделало SHIB более дефицитным активом.

📈 SHIB имеет огромный потенциал благодаря своей комьюнити и амбициозным планам.

От мема до мейнстрима: Восхождение Dogecoin

Dogecoin появился в 2013 году как шутка.
Его создатели Билли Маркус и Джексон Палмер использовали мем с собакой сиба-ину.

🔹 DOGE — одна из немногих монет без ограничения эмиссии
🔹 Каждую минуту добывается 10 000 новых DOGE

Но в 2021 году ситуация изменилась.
💥 DOGE попал в топ-10 криптовалют, достигнув $50 млрд капитализации
⚡ Поддержка Илона Маска и социальные сети подогрели спрос

💰 Dogecoin идеально подходит для микроплатежей и интернет-чаевых
⚠️ Однако отсутствие технических обновлений и бесконечная эмиссия вызывают опасения у инвесторов

👉 Несмотря на это, DOGE остается символом силы крипто-сообщества.

PEPE: Мем-коин, захвативший крипто-мир

PEPE — новая звезда мем-рынка,
основанная на знаменитом меме «Pepe the Frog» от художника Мэтта Фьюри.

🔹 Запущен на блокчейне Ethereum
🔹 Не имеет налога на транзакции

💥 В апреле-мае 2023 года цена PEPE взлетела до небес:
🚀 Рыночная капитализация достигла $1.6 млрд
🔥 Инвесторы стали миллионерами за считанные дни

📌 PEPE готовится к листингу на крупных биржах и планирует «захват мем-рынка».
💰 Криптоинвесторы следят за ним, ожидая новых взрывных движений.

👉 PEPE показывает, как интернет-культура и финансы могут создавать неожиданные тренды.

Вывод

Хотя SHIB, DOGE и PEPE уже добились успеха,
XYZVerse (XYZ) стремится их превзойти.

✅ Объединяя спорт и мем-культуру
✅ Создавая мощное сообщество
✅ Нацеливаясь возможность большого роста

📢 Больше информации о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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