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7 февраля 2025, 19:34 Читати українською

Трейдеры ожидают снижения ставки ФРС в июне после данных по занятости

Трейдеры, работающие с краткосрочными процентными фьючерсами, прогнозируют снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы в июне после публикации правительственного отчета, показавшего, что уровень безработицы в США в прошлом месяце составил 4%. Об этом пишет investing.com.

Трейдеры, работающие с краткосрочными процентными фьючерсами, прогнозируют снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы в июне после публикации правительственного отчета, показавшего, что уровень безработицы в США в прошлом месяце составил 4%.
Фото Pixabay

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Также трейдеры ожидают второго снижения ставки до конца 2025 года.

Ожидания по снижению ставок следуют за публикацией данных по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь, которые показали рост на 143 000 в месячном исчислении, согласно данным Бюро статистики труда.

Этот показатель оказался ниже медианного прогноза роста на 175 000, основанного на опросе 79 экономистов. Диапазон оценок варьировался от увеличения на 105 000 до 240 000.

Кроме того, данные по числу рабочих мест за декабрь были пересмотрены в сторону повышения до 307 000 с первоначальных 256 000. Средний ежемесячный прирост рабочих мест в США в 2024 году также был пересмотрен до 166 000 с предыдущих 186 000.

Источник: Минфин
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