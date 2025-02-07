Spotify и Warner Music Group заключили новое соглашение о дистрибуции, направленное на «формирование будущего аудиовизуального стриминга». По словам Spotify, это будет способствовать расширению каталога аудио- и видеоконтента, а также внедрению новых уровней подписки. Об этом пишет mezha.media.

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Компании не разглашают детали сделки. Также не было никакой конкретики по поводу будущих предложений подписки.

Недавно Spotify подписала схожее соглашение также с Universal Music Group. В этом соглашении упоминалась новая подписка Super Premium, которая предоставляет доступ к более качественному аудио.

Гендиректор Spotify Дэниел Эк в комментарии к последнему финансовому отчету отметил, что новый, более дорогой тариф появится в 2025 году, а компания будет активно искать способы предложить пользователям «новый музыкальный опыт».

Новое соглашение с Warner Music Group также вводит модель прямого лицензирования с Warner Chappell Music, которая, по словам Spotify, «основывается на действующих договоренностях между компаниями» о выплате роялти артистам.