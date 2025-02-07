К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро выросло на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 7 февраля: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 7 февраля
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Закрытие 7 февраля
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Изменения
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41,44/41,47
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41,50/41,55
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6 /8
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43,05/43,07
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43,10/43,14
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5/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,85 грн. Евро покупают за 42,90 грн., а продают за 43,50 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,65−41,68, евро — 43,35−43,55 грн.
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Источник: Минфин
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