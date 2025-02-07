Спрос на ИИ мощности превышает предложение

Спрос на облачные сервисы AWS для обучения и использования искусственного интеллекта уже сейчас превышает доступное предложение. Об этом заявила компания Amazon, добавив, что планирует инвестировать около 100 миллиардов долларов в новые центры обработки данных и ИИ-чипы в течение 2025 года, сообщает Bloomberg.

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Что известно

Генеральный директор Amazon Энди Джесси подчеркнул стремление компании стать лидером на рынке ИИ и заявил о готовности к значительным инвестициям в развитие облачных вычислений. Тем не менее, компания столкнулась с трудностями при запуске новых центров обработки данных из-за проблем со снабжением чипов как от сторонних производителей, так и от собственного подразделения, а также из-за ограниченной доступности энергии.

Джесси оптимистично настроен по решению этих проблем во второй половине 2025 года. Он также отметил, что капитальные расходы компании в размере 26,3 млрд долларов за последние три месяца 2024 года, большинство из которых были направлены на ИИ, свидетельствуют о масштабе запланированных инвестиций на 2025 год.

Подробности

Amazon не единственная компания, испытывающая дефицит мощностей для удовлетворения спроса на ИИ. Ранее Microsoft также сообщила о том, что ее доход от облачных сервисов пострадал из-за недостаточного количества центров обработки данных для полноценного удовлетворения спроса на продукты с искусственным интеллектом.

Проблема значительного потребления электроэнергии, в том числе для нужд ИИ, активно обсуждалась в течение 2024 года. По предварительным прогнозам, к 2028 году потребление электроэнергии американскими центрами обработки данных может возрасти втрое. Спрос на электроэнергию в США уже достиг рекордного уровня в 2024 году и, по всей вероятности, установит новый рекорд в 2025 году.