Кабмин расширит Дія.City на деятельность научных парков

Правительство планирует расширение пространства Дія.City на деятельность научных парков, что станет важным шагом в развитии наукоемких отраслей экономики. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время мероприятия Diia.City Anniversary 3.0, которое состоялось 7 февраля.

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Что известно

Шмыгаль отметил, что Дія.City постоянно совершенствуется и недавно это пространство стало доступно для небольших стартапов. В частности, производители бионических протезов получили возможность стать его резидентами.

«Я уверен, что наше будущее, будущее нашей страны напрямую связано с ИТ-технологиями. Поэтому правительство делает все возможное, чтобы украинские ИТ-компании работали стабильно, а в стране появлялись новые технологические бизнесы», — подчеркнул Денис Шмигаль.

Премьер-министр отметил, что целью открытия пространства было три года назад повышение активности технологических компаний в Украине, создание привлекательных условий работы как для технологических гигантов, так и для стартапов.

Подробности

Премьер-министр также сообщил, что по итогам прошлого года экспортная выручка ИТ-услуг составила $6,4 млрд.

По его словам, государство создает эффективную экосистему для развития инновационных компаний. Так успешно действует платформа для развития и поддержки военных инноваций Defense-tech, где компании работают над разработкой разумных дронов, новыми решениями для автоматизации беспилотников, роботизированными системами и т. д.