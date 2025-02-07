В течение января 2025 свою первую регистрацию в Украине прошли почти 2,6 тыс. подержанных легковых автомобилей из США. По сравнению с январем 2024 года спрос на «американцев» с пробегом снизился почти на 3%. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине уменьшился спрос на подержанные авто из США
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Наибольшая доля из этого количества (42%) — машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 41%. Гибридным и дизельным авто принадлежит по 6%, авто с ГБО — 5%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 6,1 года.
Самые популярные модели
В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
- Tesla Model Y — 331 ед;
- Tesla Model 3 — 307 ед.;
- Ford Escape — 171 ед;
- Jeep Cherokee — 163 ед.;
- Nissan Rogue — 132 ед.
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