В Украине уменьшился спрос на подержанные авто из США

В течение января 2025 свою первую регистрацию в Украине прошли почти 2,6 тыс. подержанных легковых автомобилей из США. По сравнению с январем 2024 года спрос на «американцев» с пробегом снизился почти на 3%. Об этом сообщает Укравтопром.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Наибольшая доля из этого количества (42%) — машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 41%. Гибридным и дизельным авто принадлежит по 6%, авто с ГБО — 5%.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 6,1 года.

Самые популярные модели

В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

Tesla Model Y — 331 ед;

Tesla Model 3 — 307 ед.;

Ford Escape — 171 ед;

Jeep Cherokee — 163 ед.;

Nissan Rogue — 132 ед.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями